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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler tek tek kontrol ediliyor

İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler tek tek kontrol ediliyor

Polisin kontrolü

Polis Hafta Sonu İngilizce Polis Ekipleri Trol 

-Ekip aracının anonsu
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kısıtlama sürerken İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler polis ekiplerince tek tek kontrol edildi. Caddede dolaşanlar maske, mesafe ve hijyen konusunda anonslara uyarıldı. Yeni tip Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise boş kalan cadde ve sokaklarda gönüllerince dolaşıyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan İstiklal Caddesi de kısıtlamaya rağmen yoğun günlerinden birini yaşadı. Caddeye girmek isteyenler polis ekiplerince kontrolden geçirildi. Polis, caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakarak turist olup olmadıklarını kontrol etti. Bir ekip araçları da cadde boyunca dolaşıp İngilizce olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonsta bulundu. (SA-ZA-
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