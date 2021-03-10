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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde yoğunluk... Girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk... Girişler kapatıldı

İstiklal caddesi detay

Kamera Zabıta Trol 

-Taksim meydan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle girişler belirli saat aralıkları ile kapatıldı İSTANBUL

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu. Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı. Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.
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