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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

Kalabalıktan detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alabalık 


- Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olacağı kararlaştırılmıştı. Bugün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü.
İstiklal Caddesi'ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi. Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.
(DH-MB-DK-Y)
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