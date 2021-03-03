İstiklal Caddesi'nde minik polis, yaralı adam için telsiziyle ambulans istedi

-Polis kıyafetli çocuk

-Çocuğun ambulansı anons etmesi

-Çocuğun oyuncak silahıyla kan izlerinin başında beklemesi

-Yaşlı adamın ambulansa bindirilmesi

-Genel detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Polis kıyafeti giymiş 7 yaşındaki çocuk, yaralı adamın başında bekleyip telsiziyle ambulans istedi İSTANBUL



- İstiklal Caddesinde düşüp başını vuran adamın imdadına vatandaşlar yetişti. Polis kıyafeti giymiş İranlı bir çocuk ise elindeki oyuncak telsizle sık sık ambulansı anons etti. Adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken elinde oyuncak silahla olay yerinde bekleyen çocuk, dikkat çekti. Olay, dün öğleden sonra İstiklal Caddesinde meydana geldi. Caddenin girişinde yürüyen bir adam bilinmeyen bir nedenle yere düştü ve başını vurdu. Vatandaşlar, adamın başından kan akmaya başladığını görünce hemen yanına geldi ve onu kaldırıma oturtarak ambulansı aradı. Ambulansın gelmesi beklenirken başı kanayan yaşlı adamın zaman zaman istifra ettiği görüldü.

İranlı minik polis olaya müdahale etti O dakikalarda ailesiyle İstiklal Caddesinde dolaşan polis kıyafeti giymiş İran uyruklu bir çocuk durumu görünce polis gibi telsiziyle yardım istedi. Henüz 7 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, adamın düşüp başını vurduğu yerdeki kan izlerinin önünde elindeki oyuncak silahla beklemeye başladı.

İranlı minik polis zaman zaman belindeki telsizi çıkartarak ambulansın olay yerine gelmesi için anonsta bulundu. İranlı çocuk kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Sen de çekim yapmayı bırak!” demeyi de ihmal etmedi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Minik polis ise yoldan geçenlerin üzerine basmaması için kan izlerinin olduğu yerde durmaya devam etti. Caddede yürüyen vatandaşlar ve turistler ise şaşkın gözlerle minik polisi izledi. (SA-HK-



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