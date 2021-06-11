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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi

İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndan kalabalık görüntüsü

Müzik Grubu Toplantı Alabalık Zabıta Kabine Toplantısı 

-İstiklal Caddesi'ndeki müzik grubuna katılarak sosyal mesafe ve maske kurallarını İhlal eden vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık- Müzik grubuna eşlik eden vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maskeyi hiçe sayarak halaylar çekti İSTANBUL

- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden oluşan kalabalıkta sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Bir müzik grubuna eşlik eden vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans edip halay çekmesi pes dedirtti. Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kapsamında yeni kararlar alınmıştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kısıtlamaya dakikalar kala 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık yaşandı. Yasaklı müzik şöleninde sosyal mesafe unutuldu Yoğun kalabalığın yanı sıra İstiklal Caddesi'nde müzik çalarak şarkı söyleyen bir grubun etrafında toplanan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalık içerisinde dans ederek halay çeken bir grup, bu kadarına da pes dedirtti. Kimi vatandaşların maske takmadığı görülürken caddede bulunan zabıta ekipleri vatandaşlara sürekli pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
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