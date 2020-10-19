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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde maske denetimi

İstiklal Caddesi’nde maske denetimi

Polis ekipleri

Para Cezası Kalaba Alabalık Sigara Polis Ekipleri 

-Maskelerini çenelerinin altına takanlar
-Uyarılan vatandaşlar
-Cebinden çıkararak maske takan vatandaş
-Ceza yazılması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Kurallara uymayan vatandaşlar uyarırken, bazı vatandaşlarda ekiplerden kaçmaya çalıştı. 900 TL para cezası kesilen bir kişi, sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de “kalabalık ortamda uygun düşmüyor” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası İstanbul'da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. Genelge kapsamında bugün polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi’nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Bazı vatandaşların maskelerini burnun altına indirdiği, bazılarının ise, takmadığı görüldü.
Vatandaşları maske kulları konusunda uyarırken, bazı vatandaşlarda polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Maskesini cebinde taşıyanlar da çıkartıp taktı. Maskesi olmayan kişilere ceza yağdı. 900 TL Para cezası kesilen bir kişi sigara içtiği için takmadığını söylerken, polis ekibi de “kalabalık ortamda uygun düşmüyor” ifadelerini kullandı.
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