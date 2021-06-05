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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde kısıtlamasız ilk Cumartesi yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamasız ilk Cumartesi yoğunluğu

drone görüntüsü

Kalaba 

-İstiklal Caddesi yoğunluktan detay görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Haziran ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek İstiklal Caddesi'ne gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Haziran ayı itibariyle kademeli normalleşme süreci başlamıştı. Süreç kapsamında Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Öte yandan öğle saatlerine doğru artan kalabalığın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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