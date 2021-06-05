İstiklal Caddesi'nde kısıtlamasız ilk Cumartesi yoğunluğu

-İstiklal Caddesi yoğunluktan detay görüntüler

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Haziran ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek İstiklal Caddesi'ne gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Haziran ayı itibariyle kademeli normalleşme süreci başlamıştı. Süreç kapsamında Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Öte yandan öğle saatlerine doğru artan kalabalığın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

