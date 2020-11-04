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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde işletmeler saat 22.00 kararına uydu

İstiklal Caddesi'nde işletmeler saat 22.00 kararına uydu

Kapanan dükkanlardan detay

Yüzme Yüzme Havuzu 

-Vatandaşlar detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasının ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde birçok işletmenin saat 22.00'dan sonra kepenk indirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından İstanbul’da ilk uygulama gerçekleştirildi.
İstiklal Caddesi'nde birçok işletme saat 22.00'dan sonra kepenk indirdi. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi. (EG-
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