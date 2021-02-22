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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde “İğne atsan yere düşmez” dedirten manzara

İstiklal Caddesi’nde “İğne atsan yere düşmez” dedirten manzara

İSTİKLAL CADDESİ DETAY

Hafta Sonu Güneşli Hava Güneşli 

-YOĞUNLUK DETAY
-TAKSİM MEYDAN YOĞUNLUK DETAY
-GENEL DETAYLAR

( İSTANBUL - RÖP EKLENDİ)- Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti İSTANBUL

- İstanbul’da hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim’e akın etti. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.Yeni tip coronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardında İstanbul’da güneşli hava hakim oldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Beyoğlu İstiklal caddesinde aldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede yer yer dükkan önlerinde kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.
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