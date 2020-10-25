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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Taksim yoğunluk drone görüntü

Hafta Sonu Sayılar 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşların İstiklal Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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