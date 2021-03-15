Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İstiklal Caddesi'nde girişler zaman zaman kapatılıyor

- İstiklal Caddesi'nde girişler zaman zaman kapatılıyor

Caddeye girişlerin kapatılması

Kışla Trol 

-Zabıtanın anonsu
-Caddenin yoğunluğunun drone ile denetlenmesi
-Girişlerin yeniden açılması
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstiklal Caddesine girişler geçici süreyle kapatıldı. Caddedeki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla girişler zaman zaman kapatılıyor. Yeni tip Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2020’nin aralık ayından itibaren İstiklal Caddesi’ne girişlere düzenleme getirilmişti. Düzenlemeyle, caddede aynı anda en 7 bin kişinin bulunabileceği duyurulmuş, caddeye giriş ve çıkışların yoğunluğa göre anlık olarak sağlanacağı açıklanmıştı. İlk kez aralık ayında başlanan yeni sistem bugün İstiklal Caddesinde yeniden uygulandı. Caddedeki yoğunluğun 7 bin sınırını aşması üzerine girişte bekleyen Zabıta ekipleri barikatlarla girişleri kapattı. Cadde üzerindeki yoğunluğun düzenlenmesinin ardından girişler tekrar açıldı. Zabıta ekiplerinin, caddedeki yoğunluğu kontrol etmek için girişleri zaman zaman kapatıp açmaya devam edeceği öğrenildi. (SA-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement