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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde faciadan dönüldü

İstiklal Caddesi’nde faciadan dönüldü

Taşın düştüğü yer

Yabancı Turist Nadan Cep Telefonu Zabıta 

-Zabıta ekiplerinin şerit çekmesi
-Vatandaşların olaya bakması
-Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi
-Belediye ekiplerinin olay yerini temizlemesi
-Röportaj

( İSTANBUL )- Taksim'de tarihi bir binanın saçağından düşen beton parçası etrafa saçıldı- Taş parçasının düştüğü esnada bölgede kimsenin olmaması facianın eşiğinden döndürdü İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi bir binanın kenarındaki taş saçak İstiklal Caddesi’nde bir mağazanın önüne düştü. O esnada taşın düştüğü yerde kimsenin olmaması facianın eşiğinden döndürdü. Olay saat 17.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir binanın pencere saçaklarındaki büyük taş parçası rüzgar ve karın etkisi ile kopup caddeye düştü. O esnada kimsenin oradan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve belediye ekipleri şerit çekti. Güvenlik önlemi alındıktan sonra temizleme işlemleri gerçekleşti. Yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin binadan düşen beton parçasına şaşkınlık içinde baktıkları görüntülendi. Olay yerinde olan bir vatandaş, “Allah’tan kimse yoktu orada. Yoksa büyük bir facia olurdu” dedi.
Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülerken, olayla ilgili belediye ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.
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