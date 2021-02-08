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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

İstiklal caddesi yoğunluk

Hafta Sonu Uttu Yemen 

-Lokanta önü yoğunluk

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar, İstiklal Caddesi’ne akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazı kişilerin maske takmadığı görüldü.
İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde akın etti. Sıcak havanın etkisiyle caddeyi dolduran bazı kişilerin hem sosyal mesafeyi unuttuğu, hem de maske takmadığı görüldü.
Öte yandan oturarak yemek yemenin yasak olması nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki büfelerin önünde de kuyruklar oluştu. (Sİ-ZA-
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