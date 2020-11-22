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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İstiklal Caddesi boş kaldı

İstiklal Caddesi boş kaldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone

Polis Hafta Sonu Yabancı Turist Polis Ekipleri Helikopter 

-Polis helikopteri denetim
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dakikalar önce başladı.
Vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasının öncesinde evlerine giderken, yabancı turistlerin dışında kimsenin kalmadığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği ancak kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekiplerince kısıtlamaya yönelik, helikopter desteli denetim yapıldı.
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