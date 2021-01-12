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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi

İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi

Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen villasından drone görüntüsü

Kaçak Kaçak Yapı 

-Aktüel görüntüler

( ESKİŞEHİR - DRONE) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşine ait olan ve kaçak olarak yapıldığı iddia edilen ev, drone ile görüntülendi.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen'in üzerine olan ve ulusal basında yer villa, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. Kaçak olduğunu iddia edilen villanın 2019 yılında imar barışına sokulduğu, binanın 2017 yılında yapıldığı belirtildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 4 bin 199 metrekare arazi üzerine kurulan 148 metrekarelik evin çevresinde bulunan alanla ilgili de kısa süre önce imar çalışmalarının başlatıldığı iddia edildi.
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