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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İşte kuraklığın fotoğrafı

İşte kuraklığın fotoğrafı

drone görüntüleri

( KAYSERİ -ÖZEL-DRONE)- Kayseri'de 8 ay arayla aynı barajda çekilen görüntüler kuraklığı gözler önüne serdi KAYSERİ


- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda 8 ay arayla çekilen görüntüler, barajdaki su azalmasını gözler önüne serdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'Kayseri'nin denizi' olarak bilinen Yamula Barajı da Türkiye'deki kuraklıktan etkilendi. Yağışların az olması nedeniyle barajın debisi düştü. Geçtiğimiz 5 Mayıs'ta drone ile çekilen görüntülerde baraj suları eski Kuşçu Köyü'nün üstünü kapatırken, 14 Aralık'ta çekilen görüntüler de köy gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara ise kuraklıktan dolayı baraj sularının çekilmesini gözler önüne serdi.
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