İşte kardan geriye kalan gülümseten anlar... Driftçi traktörcülerden nefes kesen şov

-göle giren vatandaş

-drift atan atv li genç

-donan kuşu ısıtan gençler

-evin terasındaki tank

-kardan motosiklet



( BURSA )- Bursa’da adrenalin tutkunu köylüler traktörleri ile karlı yolda böyle drift yaptı- Üç gündür devam eden kar Türk halkının yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi BURSA



- Bursa’da karın keyfini traktör üzerinde çıkaran adrenalin tutkulu köylülerin karlı yolda drift yaparken çektikleri görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yurdun dört bir yanında vatandaşların karla imtihanı devam ederken, Bursa'da yoğun kar yağışını eğlenceye çevirenlerin görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi. Bursa’da son 3 gündür etkili olan kar yağışı yollarda bazı sürücülerin kabusu olurken bazıları da karlı havanın tanıdı çıkardı. Merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde traktörleri ile kar üzerinde drift yapan köylülerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi. Ankara yolu üzerinde daha önce kuraklık fotoğraflarıyla gündeme gelen Gölbaşı kar yağışının ardından doldu. Buz gibi suya giren bir vatandaşta o anlarını çekip paylaştı. Yoğun kar Türk halkının sanata olan yatkınlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Evinin terasına kardan tank yapan bir kişi borudan yaptığı namluya barut koyup ateşledi. Kayda aldığı o anları milyonlar izledi. Bir çocuğun kardan yaptığı motosikletin üzerine oturduğu fotoğrafta büyük beğeni topladı. Yıldırım ilçesinde bir kişinin de tarlada atv üzerinde yaptığı driftler ilgiyle izlendi. Soğuktan donmak üzere olan kuşu alıp yaktıkları ateş üzerinde ısıtan gençlerde çektikleri video ile binlerce kişinin takdirini topladı.



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