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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İşte Bursa'yı turuncuya boyayan görüntü

İşte Bursa'yı turuncuya boyayan görüntü

kuyruktan detay

Sosyal Medya Jandarma Yabancı Turist Teleferik Kar Yağışı 

-görüntü bursa ftp'de

( BURSA ) -- Bursa teleferikteki HES kodu kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı BURSA

- Bursa'da teleferik sırası bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüntüler, kısa sürede az riskli iller arasından turuncu renkli orta riskli iller arasına dahil olan Bursa gerçeğini gözler önüne serdi. Uludağ'a günü birlik tatil yapmak için teleferik ile çıkan vatandaşlar HES kodu sorgusu sebebiyle oluşan kuyrukta virüse aldırış etmeden sosyal mesafeyi hiçe saydı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Mart başı kapanması beklenen ancak devam eden kar yağışı ve pistlerdeki kayak yapmaya elverişli kar seviyesi sebebiyle Mart sonuna uzatılan kış sezonu sebebiyle Uludağ yerli ve yabancı turistleri konuk ekmeye devam ediyor. Mart ortasına gelindiği halde bir çok otelde rezarvasyonlar halen yüzde 80'nin üzerinde başta bölgede görev yapan jandarma ekipleri bir çok yerde pandemi sebebiyle pek çok tedbiri hayata geçirse de yaşanan bu yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkarıyor. Hafta sonu binlerce kişinin binebilmek için metrelerce kuyruk olduğu teleferikte hafta içi de yoğunluk devam ediyor. Tatil yapmak ve günlerini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferik e akın ediyor. HES kodu sorgulaması sırasında oluşan kuyruklarda vatandaşların sosyal mesafeye riayet etmeden sıra beklemeleri az riskli ille arasında bulunan Bursa'nın riskini arttırıyor. (GB-
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