- İstanbulluların kar çilesi kamerada

-yürüyenler

-röpler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu trafiğe kapandı. Yolda kalan vatandaşın kar çilesi cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafikte çileye dönüştü. Beylikdüzü Haramidere'de kar yağışı nedeniyle İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kalırken metrobüs ve otobüs seferleri de yapılamadı. Toplu taşıma ile evlerine ulaşamayan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Çok sayıda vatandaş metrobüs yolundan yürüyerek gidecekleri noktaya ulaşmaya çalıştı. Vatandaşın trafik çilesi cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerin bir bölümünde duyulan patlama sesi merak uyandırdı. İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kar nedeniyle kapanması akıllara İBB tarafından yeterli önlem alınıp alınmadığı sorusunu getirdi. (İD-



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