İstanbullular yeni yılın ilk gününe yağmurla uyandı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yeni yılın ilk günü İstanbullular güne yağmurla uyandı. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklık, yeni yılın ilk günü yerini yağışa bıraktı. . 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar kısmen boş olurken, izin belgeleri olan bazı vatandaşların da yağmurda ilerleyeme çalıştığı görüldü.
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