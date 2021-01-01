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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbullular yeni yılın ilk gününe yağmurla uyandı

İstanbullular yeni yılın ilk gününe yağmurla uyandı

Yağmur

Yeni Yıl Irak 

-Yollar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yeni yılın ilk günü İstanbullular güne yağmurla uyandı. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklık, yeni yılın ilk günü yerini yağışa bıraktı. . 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar kısmen boş olurken, izin belgeleri olan bazı vatandaşların da yağmurda ilerleyeme çalıştığı görüldü.

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