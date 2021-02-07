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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

bisikletlilerden görüntü

Hafta Sonu Kamera Kalaba Alabalık Bisiklet 

-vatandaşlar
-detaylar

( İSTANBUL )- Vatandaşlar virüs dinlemiyor İSTANBUL

- Bebek Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken, bazılarının ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüldü.
Vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameraya yansıdı. İstanbul'un en ünlü sahillerinden biri olan Bebek sahilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü.
Bazı vatandaşların ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları da görüntülendi. Yoğunluk oluşan sahilde kimileri maske takıp kurallara uyarken kimileri de maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı.
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