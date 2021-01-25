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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbullular güne yağmurla uyandı

- İstanbullular güne yağmurla uyandı

Trafikten görüntü

Toplu Taşıma Üst Geçit 

-Üst geçitteki insanlar
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle yollarda ve toplu taşımalarda hareketlilik yaşandı. Duraklarda bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. İstanbul’da vatandaşlar güne yağmurla uyanırken, Yenibosna E-5 karayolunda yoğunluk yaşandı. Araçların yollarda yerlerini almasıyla E-5 Cevizlibağ istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitleri kullanırken, yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullandığı görüldü.
İşe gitmek için toplu taşıma duraklarında bekleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.
(AY-ZA-
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