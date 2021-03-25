İstanbullular güne kar manzarasıyla uyandı

- İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken kentte yüksek kesimlerinde sokaklar beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşların kar yağışı sevinçle karşıladığı görüldü.
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