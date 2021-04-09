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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbullular güne dolu ile uyandı

İstanbullular güne dolu ile uyandı

Dolu yağışı

Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı 

-Kaçan vatandaşlar
-Detay
-Yağmur

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle İstanbul Boğazı çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı etkili olmaya başladı.
Yapılan uyarılara rağmen Kadıköy’de yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimisi koşarak kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise yanında taşıdıkları şemsiyeler ile yağıştan korunmaya çalıştı. Öte yandan Kadıköy Meydanı’nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı.
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