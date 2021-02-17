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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbullu vatandaş kar sevincini böyle paylaştı: “Bereket yağıyor bereket”

İstanbullu vatandaş kar sevincini böyle paylaştı: “Bereket yağıyor bereket”

Esnaf röportaj

Kar Yağışı 

-Biriken karları temizleyen esnaf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı nedeniyle Sarıyer’de esnaf kendi imkanlarıyla yolları temizledi. Kar yağışından memnun olan bir esnaf ise “bereket yağıyor bereket” şeklinde sevincini paylaştı. Sarıyer Rumeli Hisarı mahallesinde sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kapandı. İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar yollarda yürürken zorluk çekti. Esnaf ise kendi imkanlarıyla dükkanlarının önünü temizledi. Arabasını temizleyen bir esnaf ise “Valla bu İstanbul için bir bereket bitmesini hiç istemeyiz. Böyle güzel kar yağmasını özlemiştik, 1986 kışı gibi diyorlar onun gibi olmaz ama böyle kar yağması sular için önemli. Yağmaya devam etsin tabiki. Bereket bereket bereket” şeklinde sevincini paylaştı. (EG-
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