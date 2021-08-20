İstanbullu rehberlere Trakya tanıtılıyor

-İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı röportaj

-Rehber Armağan Yağcı Bayrak röportaj ve genel detaylar



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’deki turizm potansiyeli artırılması için Trakya Kalkınma Ajansı önderliğinde oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında İstanbullu rehberlere Kırklareli'nin bağ rotaları gezdirildi. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’deki turizm potansiyelini artırılması amacıyla İstanbul'da faaliyet gösteren rehberlere oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında Kırklareli'nin bağ rotalarını gezdirildi. Merkeze bağlı Ahmetçe köyünde bulunan hem hotel hem de bağlık olan işletmede gezen rehberler yetkililerden bilgi aldı. Rehber Armağan Yağcı Bayrak , "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programından çok zevk aldığını belirterek Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür etti. Trakya’nın Avrupa’ya ve İstanbul’a yakınlığı sayesinde çok avantajlı olduğunu dile getiren İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, “Trakya büyük bir turizm potansiyeline sahip. Trakya bölgesi gelecekte daha fazla ilgi çekecek” dedi.

Bornovalı, rehberler tarafından gezdikleri bağ rotalarını daha fazla kişiye tanıtacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık olarak 20 rehberin katıldığı "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında Kırklareli’nin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ni gezdirildi.

