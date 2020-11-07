İstanbullu muhtarlardan İzmir’e yardım tırı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyesi 962 muhtarlık, İzmir depreminin yaralarının sarılması için yardım tırları hazırladı. Hazırlana tırlar İzmir’in yaralarını sarmak için yola çıktı. Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen depremin ardında İstanbullu muhtarlar harekete geçti. İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyesi 962 muhtarlık İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverler tarafından toplanan Battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemesi, çocuk maması, çocuk montu ve bottan oluşan malzemeler yarın tırlara yüklenerek İzmir için yola çıkarıldı. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Kadir Delibaş; “İstanbul'dan İzmir'e gönül köprüsü adında oradaki ihtiyaçları oradaki muhtar arkadaşlarımızla, kaymakamlığımız ile belirleyerek toparladık. Ağırlık olarak çocuk bezi çocuk maması, battaniye, kadın elbisesi, kadın ihtiyaçları, ıslak mendil, süt, çocuklar için bot ve mont, her şey sıfır dokuz yüz altmış iki İstanbul Muhtarı Federasyon bünyesinde bu çalışmayı yaptık” dedi.





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