İSTANBUL - Zeytinburnu'ndaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
- Yabancı uyruklu iki grubun kavga etme anı amatör kamera görüntüleri - Yaralıya çevredekilerin ilk müdahaleyi yapması - Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Olay yerinden görüntüler - Görgü tanığı ile röportajİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup kavga etmeye başladı. Kavgada, 19 yaşlarındaki bir yaralı yere yığılırken, diğer iki yaralı ve gruptakiler olay yerinden kaçtı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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