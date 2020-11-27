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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

- Yangını söndürme çalışmaları - Yngını soğutma çalışmalarıZeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangınİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Polis Bild Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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