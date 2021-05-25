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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiyenin yangına müdahalesi - Genel görüntülerZeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildiİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.Gökalp Mahallesi, 42/2 Sokak'taki 4 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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