İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
- İtfaiyenin yangına müdahalesi - Genel görüntülerZeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildiİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.Gökalp Mahallesi, 42/2 Sokak'taki 4 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.
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