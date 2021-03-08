İSTANBUL - Zeynep Kamil Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
- Zeynep Kamil Hastanesi'nden görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Hastane dışında bekleyen vatandaşlarZeynep Kamil Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Hastalar başka bir binaya nakledildi.Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım