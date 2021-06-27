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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

İSTANBUL - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

- Sınav giriş kapısından görüntüler - Velilerin bekleyişi - Veliler ve öğrenciler ile röportajlarYKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdiİSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

Lyon Öğrenciler 

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