İSTANBUL - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
- Sınav giriş kapısından görüntüler - Velilerin bekleyişi - Veliler ve öğrenciler ile röportajlarYKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdiİSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.
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