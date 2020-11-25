İSTANBUL - Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
- Metro girişinde güvenlik önlemi alınması - Metro istasyonundan çıkan yolculardan detaylar İstanbul 'da Yenikapı - Hacıosman metro seferinde aksama - Taksim istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle seferler, Yenikapı - Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapılıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı - Hacıosman hattında seferler aksadı.Metro İstanbul 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda, bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı - Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Şişhane - Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır." denildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım