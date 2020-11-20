İSTANBUL - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1)
- Trafikten görüntüler - Otobüs duraklarından görüntüler - Markette alış veriş yapanlardan görüntüler - İstiklal Caddesi'nden görüntülerİSTANBUL - Kovid - 19 tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
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