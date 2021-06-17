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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

İSTANBUL - 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

İSTANBUL - "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlerden görüntüler - Arama yapılan araçlardan görüntüler - Uygulamaya destek veren polis helikopterinin görüntüleri - Narkotik köpeği ile arama yapılmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 14.00'te başlayan uygulama, 16.00'da sona erdi. Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.Kadıköy'deki uygulama Kuşdili Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasında gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı.Polis, şüpheli gördüğü kişileri arayıp Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.Fatih ve Taksim'de de polis, şüpheli araç ve kişileri denetlendi. - Vatandaşlardan narkotik köpeği Alf'e ilgiUygulamada şüpheli görülen araçlarda arama yapan narkotik dedektör köpeği Alf'e de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterildi. Aralarında 5 yaşındaki Rüzgar Umut Çelik'in de olduğu birçok kişi Alf ile oyun oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Polis Helikopteri Şüpheli Araç Polis Ekipleri Kontrol Noktası Helikopter 

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