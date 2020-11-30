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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı

İSTANBUL - Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı

- Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkışıYargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandıİSTANBUL (AA) - Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimler, savcılar ve adliye çalışanları Fidan'ı uğurlamak için A Blok'ta toplandı. Buraya gelen ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Fidan, herkese teşekkür etti.Komisyon Başkanı Okan Albayrak Fidan'a çiçek takdim ederken, bazı savcıların duygulandığı görüldü.
Daha sonra aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.

Misyon Helal 

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