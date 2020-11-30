İSTANBUL - Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı
- Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkışıYargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandıİSTANBUL (AA) - Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimler, savcılar ve adliye çalışanları Fidan'ı uğurlamak için A Blok'ta toplandı. Buraya gelen ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Fidan, herkese teşekkür etti.Komisyon Başkanı Okan Albayrak Fidan'a çiçek takdim ederken, bazı savcıların duygulandığı görüldü. Daha sonra aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.
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