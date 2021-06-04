İSTANBUL - Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
- Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazı kılınması - Ahmet Selçuk İlkan ile röportaj - Halk Müziği sanatçısı Burhan Topal ile röportaj - Neyzen Eyüp Hamiş ile röportaj - Müzisyen Engin Aydın ile röportajİSTANBUL (AA) - Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
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