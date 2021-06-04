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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazı kılınması - Ahmet Selçuk İlkan ile röportaj - Halk Müziği sanatçısı Burhan Topal ile röportaj - Neyzen Eyüp Hamiş ile röportaj - Müzisyen Engin Aydın ile röportajİSTANBUL (AA) - Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze Kalp Krizi 

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