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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Yangında hayatını kaybeden anne ve çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

İSTANBUL - Yangında hayatını kaybeden anne ve çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

- Adli Tıp Kurum önünde bekleyen cenaze yakınları - Adli Tıp Kurumu'ndan alınan anne ve çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Cenaze aracının adli tıp kurumundan çıkışıYangında hayatını kaybeden anne ve çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildiİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de dün evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca alındı.Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem Güney'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Anne ve çocuğunun cenazeleri, yarın öğle namazından önce toprağa verilecek. - OlayYangında evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Kerem Güney ise tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirmişti.Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in yangının ardından eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği ifade edilmişti.Kısa süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda başlatılan arama çalışmasının ardından bulunan cesedin Mehmet Güney'e ait olduğu belirlenmişti.

İlk Müdahale Hastane Adli Tıp Cenaze Adli Tıp Kurumu 

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