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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Yakuplu Kent Ormanı açıldı

İSTANBUL - Yakuplu Kent Ormanı açıldı

- Yakuplu Kent Ormanın havadan görüntüleri - Ormandan detay görüntüler - İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşması - Açılış töreninden detaylarYakuplu Kent Ormanı açıldıİSTANBUL (AA) - Beyliküzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenerek "Yakuplu Kent Ormanı" olarak hizmete açıldı.Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yapılan alanda yer alan birçok meşe ağacının yoğun yapılaşma ve drenaj sorunları sebebiyle yok olduğunu belirterek, alana yüzlerce ağaç diktiklerini söyledi.

Yeşille ilgili yatırımlarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini anlatan İmamoğlu, "Milyonlarca metrekareyi bu kente kazandıracağız. Yine hem Beylikdüzü'nde hem Esenyurt'ta bu tür alanları geliştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceği emanet etmek adına da çalıştığımız gibi, bütün İstanbul 'da, en doğusundan en batısına çalışacağız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışı yaptı.Açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Ağaçlı Lyon 

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