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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Yakalanan hırsızlık zanlısı 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Yakalanan hırsızlık zanlısı 2 şüpheli tutuklandı

- Emniyet tarafından yakalanan dolandırıcıların para görüntüsü İstanbul 'da yakalanan hırsızlık zanlısı 2 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir ambalaj fabrikasından yüksek miktarda para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekiplerince Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskele Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında, durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçtaki şahısların üzerinden yüksek miktarda para çıkması üzerine detaylı arama yapıldı.Araçta, siyah poşetler içerisinde balya halinde toplamda 670 bin lira ve 10 bin dolar ele geçiren ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın da yeni satın alındığını belirledi.Ekiplerce yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheliler Tuncay K. ve Turgut K'nin, yaklaşık 1 milyon lira para, 150 bin dolar, 12 altın bilezik ve kolyelerin çalındığı Beylikdüzü'ndeki bir ambalaj fabrikasından yapılan hırsızlık olayının failleri olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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