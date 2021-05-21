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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Yağışın etkisiyle Fatih'te ahşap bina çöktü

İSTANBUL - Yağışın etkisiyle Fatih'te ahşap bina çöktü

- Çöken binadan detaylar - Güvenlik kamerasında çökme anıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak aralıklı olarak devam ediyor. - Ahşap bina çöktüFatih Cankurtaran'da kullanılmayan ahşap bir bina, kuvvetli sağanağın da etkisiyle çökerken, Güngören'de ise yağış nedeniyle asfalt çalışması yapılan yolun bir bölümünde çökme yaşandı.Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.Yağış nedeniyle TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 15.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

Çökme Anı Akalan Aritas Kamera Trafik Yoğunluğu 

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