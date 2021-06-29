İstanbul ve Bursa’da internet dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı

-Havadan şüphelilere yönelik operasyon görüntüleri

-Özel harekat timlerinin adreslere baskın anı

-Evlerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen cep telefonları, bilgisayarlar ve banka kartları



( İSTANBUL )- Komisyon karşılığında anlaştıkları kişiler üzerine banka hesapları açıp ve telefon hatları ile internet üzerinden hayali ‘ürün’ satıp paralarını aldıkları kişileri dolandıran şebeke çökertildi- Operasyon anı ise polis kamerasına böyle yansıdı İSTANBUL



- İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, komisyon karşılığında anlaştıkları kişiler üzerinden banka hesabı açtırıp, telefon hatları alan ve internet üzerinden sattıkları ürünleri müşterilere yollamayan 14 kişilik şebeke çökertildi. Operasyon anı ise polis kamerasına böyle yansıdı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya göre, dolandırıcılık operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Polisi harekete geçiren olay, liderliğini E.U. isimli bir şüphelinin yaptığı dolandırıcılık şebekesinin, internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi dijital eşyalar başta olmak üzere çok sayıda hayali ‘ürün’ satıp paralarını aldıkları kişilere malları göndermedikleri belirlendi. İddiaya göre E.U. öncülüğündeki şebekenin, ilk olarak başka kişiler üzerinden belli bir komisyon karşılığında bankalardan hesap açtırıp, iletişim firmalarından telefon hatları sağladıkları belirlendi. Sattıkları hayali ürünlerin parasını alıp kayıplara karıştılar Daha sonra belli bir komisyon karşılığı anlaştıkları bu şahısların bilgileriyle internet üzerinden ‘hayali’ ürünlerin satışına yönelik ilanlar verdi. Şebeke, ilanları görüp arayan vatandaşlardan sattıkları eşyanın bedellerini hesaplarına aktardı. Parayı hesaba aktardıktan sonra eşyayı satın alan kişilere herhangi bir ürün göndermedi. Bu yöntemle yüzlerce kişiden haksız kazanç elde ederek “nitelikli dolandırıcılık” suçuna karışan şebeke ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi bu yöntemle dolandırılmış Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şebeke üyelerini tek tek belirleyen emniyet ekipleri, İstanbul ve Bursa’da operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bol miktarda dijital materyal ve başka şahıslar adına ait çok sayıda banka kartları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (SK-RU

