Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK operasyonu

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK operasyonu

Baskın anları

Leman Terör Örgütü 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul’da 6, Ankara’da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskınlarda terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen eski HDP Esenler İlçe Başkanı N.B.Ö. ile eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement