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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması

- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması

Valinin paylaşımı

( İSTANBUL )- "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" İSTANBUL

Deprem Zabıta 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkezi üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. (RU-
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