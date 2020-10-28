İstanbul Valisi’nden Mevlid Kandili mesajı



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mevlid Kandili dolayısıyla video mesaj yayınlayarak İstanbulluların kandilini kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mevlid Kandili münasebetiyle video mesaj yayınlayarak Müslüman aleminin kandilini kutladı. Vali Yerlikaya, yayınladığı mesajda, “Kıymetli İstanbullular, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün İslam âleminin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim, bu gece hürmetine dualarımızı kabul buyursun. Hasretini çektiğimiz sağlıklı günlere ulaşmayı bizlere nasip etsin. Yunus Emre’nin dilinden asırlardır; ‘Canım, kurban olsun senin yoluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed Gel şefaat eyle kemter kuluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed’ diyen, Peygamber aşığı bir millet olarak; aşkla, sadakatle ve tevazuuyla ve farklı inançlara saygıyla, asırlardır bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Dünyanın metropol şehirleri arasında bütün dinlere, inançlara en çok saygı gösterilen şehir İstanbul’dur. Bu kutlu şehirde; Asırlardır bütün dinler, inananları tarafından özgürce yaşanıyor, saygı görüyor. 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethiyle burada başlayan din ve inanç özgürlüğüne saygı, hürmet anlayışı; İstanbul’u barış havzası haline getirmiştir. Bütün dünyaya örnek olan bu anlayışımız, ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı. “Din ve İnanç Özgürlüğünde Avrupa’nın, İstanbul’u Örnek Almasını Diliyorum” Vali Yerlikaya, mesajının devamında, “Bugün, Avrupa’nın bazı ülkelerinde gördüğümüz ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile ülkemize, değerlerimize yönelik, seviyesiz ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın din ve inanç özgürlüğüne saygıda, İstanbul’u ve ülkemizi örnek almasını diliyorum. Bizler, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen bir Peygamberin ümmeti olarak, inandığımız yolda dosdoğru yürüyerek bu saldırılara en güzel cevabı vereceğiz. Kıymetli İstanbullular, birlik ve beraberliğimiz, dirlik ve düzenimiz, insanlığın kurtuluşu için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V.'in dünyayı teşriflerinin senei devriyesi olan Velâded gecesi, Mevlid-i Nebi Mübarek olsun. Bu gecenin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Mevlid Kandilimiz kutlu olsun” diye konuştu.

(MB-



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