Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Valisi’nden Mevlid Kandili mesajı

İstanbul Valisi’nden Mevlid Kandili mesajı

Vali Yerlikaya paylaşımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sadaka Ümmet Tevazu Irkçılık Saldırı 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mevlid Kandili dolayısıyla video mesaj yayınlayarak İstanbulluların kandilini kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mevlid Kandili münasebetiyle video mesaj yayınlayarak Müslüman aleminin kandilini kutladı. Vali Yerlikaya, yayınladığı mesajda, “Kıymetli İstanbullular, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün İslam âleminin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim, bu gece hürmetine dualarımızı kabul buyursun. Hasretini çektiğimiz sağlıklı günlere ulaşmayı bizlere nasip etsin. Yunus Emre’nin dilinden asırlardır; ‘Canım, kurban olsun senin yoluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed Gel şefaat eyle kemter kuluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed’ diyen, Peygamber aşığı bir millet olarak; aşkla, sadakatle ve tevazuuyla ve farklı inançlara saygıyla, asırlardır bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Dünyanın metropol şehirleri arasında bütün dinlere, inançlara en çok saygı gösterilen şehir İstanbul’dur. Bu kutlu şehirde; Asırlardır bütün dinler, inananları tarafından özgürce yaşanıyor, saygı görüyor. 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethiyle burada başlayan din ve inanç özgürlüğüne saygı, hürmet anlayışı; İstanbul’u barış havzası haline getirmiştir. Bütün dünyaya örnek olan bu anlayışımız, ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı. “Din ve İnanç Özgürlüğünde Avrupa’nın, İstanbul’u Örnek Almasını Diliyorum” Vali Yerlikaya, mesajının devamında, “Bugün, Avrupa’nın bazı ülkelerinde gördüğümüz ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile ülkemize, değerlerimize yönelik, seviyesiz ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın din ve inanç özgürlüğüne saygıda, İstanbul’u ve ülkemizi örnek almasını diliyorum. Bizler, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen bir Peygamberin ümmeti olarak, inandığımız yolda dosdoğru yürüyerek bu saldırılara en güzel cevabı vereceğiz. Kıymetli İstanbullular, birlik ve beraberliğimiz, dirlik ve düzenimiz, insanlığın kurtuluşu için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V.'in dünyayı teşriflerinin senei devriyesi olan Velâded gecesi, Mevlid-i Nebi Mübarek olsun. Bu gecenin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Mevlid Kandilimiz kutlu olsun” diye konuştu.
(MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irkçı Reklam Büyük Tepki ÇektiIrkçı Reklam Büyük Tepki Çekti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı