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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Taksim Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii'den görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Taksim Camii’ne ilişkin paylaşım yaparak, İstanbul’umuza hayırlı olsun” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerliyaka, bugün açılacak olan Taksim Camii’ne ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, Taksim Camii bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun, mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
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