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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gençlere aşı çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gençlere aşı çağrısı

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( İSTANBUL ) -- "Gençlerimize kısa zamanda 493 bin 124 aşı yapıldı” İSTANBUL

Sosyal Medya Aşı Tatİl 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaparak, “18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya, “Sevgili gençler, yks2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı. 18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493. 124 aşı yapıldı. Yüzde 27.5’e ulaştık. Hedefe ulaşmak için Haydi Gençler Aşıya” ifadelerini kullandı. (ZA-
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