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İstanbul Valiliğinden Akdeniz'deki orman yangınıyla mücadeleye destek
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Valiliğinden Akdeniz'deki orman yangınıyla mücadeleye destek

İstanbul Valiliğinden Akdeniz'deki orman yangınıyla mücadeleye destek

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Orman Yangınları Yangın Orman Yangını 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adana, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için 719 personel ile 150 aracın bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler, yoğun bir çaba sarf etti. Ülkenin dört bir yanından da yangının hızla söndürülmesi için ekipler yönlendirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 719 personel ile 150 aracın bölgeye gönderildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yangınla mücadele ekiplerimizden, 719 personel, 150 araç 28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Adana, Antalya ve Muğla’ya sevk edildi. İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı. (RU-
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