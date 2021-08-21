Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İstanbul Valiliği: 'Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Valiliği: 'Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor'

İstanbul Valiliği: 'Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor'

Yangın görüntüleri

( İSTANBUL - DRONE) İstanbul Valiliği: "Yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor"- "4 yangın uçağı ve 2 helikopter yangına yönlendirildi” İSTANBUL

İtfaiye Aracı Yangın Ormanlı Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 


- İstanbul Valiliği’nden Heybeliada’daki yangına ilişkin yapılan açıklamada 3 helikopter ile söndürme çalışmalarının devam ettiği 2 helikopter ile 4 yangın söndürme uçağının olay yerine hareket halinde olduğu aktarıldı. İstanbul Valiliği’nden Heybeliada’daki yangına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. (YM-
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı