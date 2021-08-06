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İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması

Yangın görüntüleri

( İSTANBUL ) İstanbul Valiliği'nden "yangın" açıklaması- İstanbul Valiliği "Lojistik depo yangını söndürüldü" İSTANBUL

İtfaiye Aracı Tedbirler Yangın 


- İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta lojistik deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.20’de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. (ÖFA
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